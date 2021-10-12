Минздрав рассказал о заполненности коек для пациентов с коронавирусом

Глава Минздрава Мурашко: в России занято 235 из 255 тысяч коек для пациентов с COVID-19

В России занято 235 из 255 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По его словам, в ответ на рост случаев заражений коронавирусом власти разворачивают дополнительное количество коек. На данный момент их развернуто 255 тысяч — на 11 процентов больше, чем на прошлой неделе.

Министр добавил, что под наблюдением находятся более миллиона пациентов с коронавирусом, система здравоохранения находится в состоянии мобилизации.

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 по всей стране составляет 16 процентов.

За последние сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 832 964. В стране также обновился рекорд по суточным смертям пациентов с COVID-19 — на данный момент показатель составляет 973.