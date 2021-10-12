В России выявили 28 190 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 28 190 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 832 964. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране зафиксировали 29 409 случаев заражения.

28 190 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (4699), Санкт-Петербурге (2158) и Московской области (1804). Меньше всего — в Магаданской области (19), Чукотском (17) и Ненецком (14) автономном округах.

За сутки зарегистрировано 973 летальных исхода — это новый максимум с начала пандемии. Всего за весь период в стране зафиксировано 218 345 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 706, общий — 6 894 285.