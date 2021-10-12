В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав во вторник, 12 октября, пишет РИА Новости.

Прививку должны сделать не менее 80 процентов сотрудников сферы услуг, а также тех организаций, работа которых предполагает постоянный контакт с людьми. В частности, требование коснется работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов.

Руководителям таких предприятий до 10 ноября нужно организовать вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а к 10 декабря — вторым компонентом вакцины.

По данным местного Минздрава, за минувшую неделю — с 4 по 10 октября — в Подмосковье был выявлен 12 041 случай заболевания COVID-19, что почти на 20 процентов больше, чем на предыдущей неделе.

Ранее стало известно, что обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан ввели власти Татарстана.