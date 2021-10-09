В одном регионе России ввели обязательную вакцинацию для части населения

Для части населения Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) ввели обязательную вакцинацию по эпидемическим показаниям. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно постановлению Оперативного штаба региона, с 11 октября в Югре вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Так, одними из первых решение коснется сотрудников социальной сферы и сферы предоставления услуг — медицинских и образовательных организаций, правоохранительных органов, государственных гражданских и муниципальных служащих.

«Кроме этого, обязательной вакцинации подлежат вахтовики, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями, призывники, трудовые мигранты, югорчане в возрасте 60 лет и старше», — говорится в сообщении Оперштаба.

Отмечается, что иммунизация первым компонентом будет организована в срок до 1 ноября, второй этап вакцинации должен быть проведен в срок до 1 декабря. Работодатели имеют право отстранить от работы тех лиц, которые не будут иметь к указанным срокам требуемые курсы прививки от COVID-19.

Ранее в октябре сообщалось, что с 11 октября в Челябинской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда граждан в возрасте от 18 лет. Так, главный санитарный врач области постановил провести вакцинацию жителей, оказывающих услуги населению: медиков, учителей, водителей, работников торговли, общепита и ЖКХ.