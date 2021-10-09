Инфекционист назвал самое неудачное время для заражения коронавирусом

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал самое неудачное «время» для заражения коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, осенью помимо коронавируса идут также различные сезонные вирусные инфекции. У пациентов в это время года бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов, объяснил Тимаков. Врач подчеркнул, что такая ситуация может быть особенно опасна для тех, кто еще не привился от коронавируса. Вакцинация не только защищает человека от вирусной нагрузки при контактах с больным COVID-19, но и позволяет уменьшить угрозу заражения сразу несколькими вирусами этой осенью, добавил инфекционист.

Ранее Тимаков назвал россиянам сроки самой тяжелой волны пандемии коронавируса, которая началась в стране летом и идет до сих пор. Он отметил, что вирус стал более заразным, из-за чего новая волна инфекции будет протекать пять-шесть месяцев с начала своего развития. «Начало развития было в июне. Соответственно, к середине декабря мы должны стабилизироваться в этой ситуации», — заявил медик.

