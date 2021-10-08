Росстат обнародовал данные о смертности от COVID-19 в августе

Росстат: в августе от COVID-19 умерли 43,6 тысячи человек

Новая коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 43,6 тысячи человек в августе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что у 38 603 пациентов вирус был идентифицирован, еще у 4977 — предполагался. За аналогичный период в 2020 году число смертей из-за ковида как основной причины составило 10 274.

При этом, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за август в России умер 24 601 человек.

По словам врача-терапевта, гендиректора Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмилы Лапы, высокие показатели смертности от COVID-19 в стране связаны с тяжелыми последствиями болезни и с халатным отношением россиян к вирусу. По ее словам, граждане еще не адаптировались к болезни и слишком рано отнесли коронавирус к привычным инфекциям, перестав соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические правила.

Ранее министр здравоохранения России Татьяна Голикова отчиталась, что число полностью привитых от коронавируса россиян составило 42,4 миллиона. По данным на 8 октября, вакцинацию первым компонентом прошли 47,8 миллиона россиян, а повторно привились 2,1 миллиона человек.

5 октября Голикова рассказала, что страна близка к негативному рубежу в 30 тысяч заболевших COVID-19 за сутки. Она отметила, что на протяжении всей пандемии в стране суточный показатель прироста не превышал этот порог.

