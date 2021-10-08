Россиянам назвали две причины растущей смертности от COVID-19

Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа заявила, что высокие

показатели смертности от COVID-19 в стране связаны с тяжелыми последствиями болезни и с халатным отношении россиян к вирусу, передает радио Sputnik.

Лапа назвала две причины, по которым в стране растут показатели смертности от коронавируса. Первая из них связана с последствиями от болезни, которых стало больше. Она напомнила, что при COVID-19 обостряются и диабеты, и сосудистые проблемы, обостряются сложные аутоиммунные заболевания, по типу ревматоидного артрита.

«Последствия после COVID-19 тяжелые, и смертность в этой ситуации получается выше», — подчеркнула терапевт.

Вторая причина растущей смертности заключается в недостаточно серьезном отношении россиян к заболеванию. Граждане слишком рано отнесли COVID-19 к привычным инфекциям и перестали соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические правила. На данный момент россияне не адаптировались к болезни.

«Если бы мы продолжали соблюдать меры безопасности, меньше было бы контактов, а при любой эпидемии контроль над контактами – превыше всего. Мы их не контролируем, и это самое ужасное. Мы перевели коронавирус в разряд привычных инфекций раньше, чем он заслуживает. Это достаточно сложная инфекция, в этом вся беда», — заключила Лапа.

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