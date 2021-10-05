Вирусолог объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

Рост заболеваемости и смертности от коронавируса может быть связан с сезонным фактором, а также со слишком либеральным подходом властей России к вакцинации. Такое мнение в разговоре с Лентой.ру высказал вирусолог Александр Чепурнов. Он добавил, что стране следовало бы более грамотно подходить к выбору вакцин, отдавая предпочтение наиболее эффективным препаратам.

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 72 смерти пациентов с COVID-19, это максимум с 4 августа. За последние 24 часа в России выявили 25 110 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 637 427.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (3827), Санкт-Петербурге (1894) и в Московской области (1788). Меньше всего — в Магаданской области (17), Чукотском автономном округе (16) и Ненецком автономном округе (12).

Выбор без выбора

Чепурнов заметил, что во многом рост заболеваемости может быть связан с сезонным фактором — он всегда начинается осенью и замедляется в середине зимы.

«В принципе, это было вполне ожидаемо. Особенно с учетом того, что мы прозевали время, когда нужно было вакцинироваться. Можно сказать, что вина здесь лежит на руководстве страны с той точки зрения, что оно не смогло грамотно организовать процесс, наладить производство, сделать выбор в пользу единственной вакцины "Спутник V" с высокой эффективностью», — считает вирусолог.

Медик также уверен, что вакцинация не должна быть вопросом выбора каждого. В условиях опасной эпидемиологической обстановки она должна быть обязательна для всех, и именно руководство страны должно было донести эту мысль до общества.

«Нельзя было быть настолько либеральными. Вирус распространяется в популяции людей, он ставит под угрозу жизнь каждого, так что здесь не та ситуация, когда человек может самостоятельно решать, станет он вакцинироваться или нет. Это уже не индивидуальный вопрос», — заключил Чепурнов.

За последние сутки в стране зафиксирован новый максимум по числу смертей пациентов с коронавирусом с начала пандемии. За последние сутки скончались 895 человек.