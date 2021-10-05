В России побит рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

В России снова побит рекорд по числу смертей пациентов с коронавирусом. За последние сутки скончались 895 человек — это новый максимум с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник, 5 октября, в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

895 смертей пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране было зафиксировано 883 летальных исхода.

Всего за прошедшие 24 часа в России выявили 25 110 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 637 427, смертей пациентов с коронавирусом — 211 696.