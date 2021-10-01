В России четвертый день подряд установлен рекорд по числу смертей от COVID-19

Оперштаб: в России четвертый день подряд обновлен рекорд смертности пациентов с COVID-19

В России новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — скончались 887 человек. Это очередной максимум с начала пандемии, который фиксируется в стране четвертый день подряд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу, 1 октября, Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 30 сентября, скончались 867 человек. 29 сентября сообщалось 857 летальных случаях, а 28 сентября — 852.

В России за минувшие 24 часа выявили 24 522 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 535 548. Больше всего заболевших оказалось в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281) и Московской области (1339).