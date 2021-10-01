В России выявили более 24 тысяч новых случаев коронавируса впервые с июля

В России за последние сутки выявили 24 522 новых случая коронавируса — это максимум с 19 июля. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 535 548. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 1 октября.

24 522 новых случаев COVID-19 выявили в России впервые с 19 июля

19 июля в стране зафиксировали 24 663 случая заражения.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281) и в Московской области (1339). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (14), Ненецком автономном округе (14) и в Магаданской области (21).

За сутки скончались 887 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 208 142 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 19 955, общий — 6 692 722.