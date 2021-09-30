В России выявили больше 23 тысяч случаев коронавируса впервые с июля

В России за последние сутки выявили 23 888 новых случаев коронавируса — это максимум с 25 июля. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 511 026. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 30 сентября.

23 888 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 22 430 случаев заражения.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077) и в Московской области (1216). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (14), Чукотском автономном округе (15) и в Магаданской области (21).