Роспотребнадзор рассказал о распространении «русского» штамма коронавируса

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали о распространении «русского» штамма коронавируса в стране и в мире. Об этом сообщает газета «Известия».

Специалисты начали обнаруживать штамм B.1.1.523 в феврале 2021 года. Он отличался множеством спайковых мутаций, одна из которых могла говорить об ускользании от иммунного ответа. Кроме этого, его доля среди всех геновариантов коронавируса достаточно быстро росла сразу после появления, что может указывать на его повышенную заразность.

Однако уже в июне количество образцов «русского» штамма в стране резко уменьшилось, и в итоге он был вытеснен «дельтой». На данный момент его можно встретить в США, Бельгии, Франции, Германии и Великобритании, но в самой России его не осталось.

В июне в центре «Вектор» заявили, что говорить о появлении «московского» штамма коронавируса пока сложно. По словам специалистов, штамм должен обладать значимыми отличиями от остальных.