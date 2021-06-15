Эффективность «Спутника V» против московского штамма коронавируса изучат

Центр Гамалеи изучает эффективность вакцины «Спутник V» против московского штамма коронавируса. Об этом заявил его глава Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Гинцбург допустил, что препарат будет действовать эффективно и защитит от данного варианта COVID-19.

Ранее сообщалось, что Гинцбург не исключил появление московского штамма коронавируса в России. Он предположил, что изменение клинической картины в стране может быть связано с формированием собственных вариантов инфекции.

На данный момент в стране доступны четыре препарата для вакцинации. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».