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Эффективность «Спутника V» против московского штамма коронавируса изучат

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Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Центр Гамалеи изучает эффективность вакцины «Спутник V» против московского штамма коронавируса. Об этом заявил его глава Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Гинцбург допустил, что препарат будет действовать эффективно и защитит от данного варианта COVID-19.

Ранее сообщалось, что Гинцбург не исключил появление московского штамма коронавируса в России. Он предположил, что изменение клинической картины в стране может быть связано с формированием собственных вариантов инфекции.

На данный момент в стране доступны четыре препарата для вакцинации. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

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