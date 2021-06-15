Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил появление «московского» штамма коронавируса в России. Он рассказал об этом в интервью «Известиям».

Гинцбург предположил, что изменение клинической картины COVID-19 также может объясняться формированием собственных штаммов коронавируса. «Те полтора миллиона москвичей, которые вакцинировались, хорошо защищены от индийского штамма. Но будут ли они так же хорошо защищены от гипотетического "московского", еще надо изучать», — пояснил специалист.

Он заверил, что Центр имени Гамалеи вместе с правительством Москвы создаст систему мониторинга штаммов коронавируса, циркулирующих в регионе, с целью их изучения.

Ранее Гинцбург рассказал, что в России циркулирует множество собственных штаммов коронавируса. Выявить это помогла система мониторинга штаммов.

В Роспотребнадзоре заявили, что единственный способ окончательно справиться с пандемией коронавируса — это массовая вакцинация, в чем единодушны «инфекционисты и эпидемиологи». «COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом», — говорится в письме.