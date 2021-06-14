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Гинцбург рассказал о множестве российских штаммов коронавируса

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В России циркулирует множество собственных штаммов коронавируса. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Данные показывают, что, действительно, циркулирует очень много измененных вариантов наших собственных, не британских, не индийских», — сказал он. Выявить это помогла система мониторинга штаммов, созданная российским правительством на базе нескольких научных центров. Специалист добавил, что на данный момент ученые изучают свойства этих вирусов.

Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предупредил о возможном появлении московского штамма коронавируса.

За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее число новых заразившихся зафиксировали в Москве (7704), Московской области (953) и Санкт-Петербурге (862).

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