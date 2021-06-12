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Россиян предупредили о возможном появлении «московского» штамма COVID-19

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Замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов
Замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о возможном появлении «московского» штамма коронавируса. В ответ на его слова глава государства заявил, что уже обсуждал эту тему, передает 12 июня РИА Новости.

За минувшие сутки в Москве выявили 6 701 случай заражения COVID-19, что стало максимальным значением с начала года. Накануне сообщалось о 5853 инфицированных.

Всего в России за последней день выявили 13 510 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с 15 февраля. Зарегистрированы 399 летальных исходов, полностью выздоровели 9986 человек. С начала эпидемии в России выявлено 5 193 964 случая коронавируса в 85 регионах.


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