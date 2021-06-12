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В России выявили максимальное с 15 февраля число заражений коронавирусом

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

За последние сутки в России выявили 13 510 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, это максимум с 15 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Наибольшее количество новых зараженных зафиксировали в Москве (6701), Московской области (889) и Санкт-Петербурге. Наименьшее — в Магаданской области (5), Ненецком автономном округе (3) и Чукотском автономном округе (1).

Также за сутки зарегистрировано 399 летальных исходов, полностью выздоровели 9986 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 5 193 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 073 летальных исхода, выздоровели 4 792 169 человек.

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