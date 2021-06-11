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Инфекционист объяснил всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве

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Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве можно объяснить продолжительной плохой погодой, вынуждающей горожан собираться в помещениях. Такое мнение высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Его слова приводит РИА Новости.

Способ заражения вирусом, по его мнению, не поменялся, COVID-19 все так же передается аэрозольным механизмом, при контакте инфицированного с восприимчивым человеком.

«Одним из факторов, которые могли повлиять на то, что у нас идет повышение, — это то, что на прошлой неделе и в ближайшие дней десять была довольно холодная температура, дождливая погода», — сказал Вознесенский. Он добавил, что условием для заражения коронавирусом было то, что большинство людей встречались в закрытых помещениях.

По прогнозам инфекциониста, негативная тенденция с ростом статистики по коронавирусу будет около недели. Он резюмировал, что распространение вируса продолжится до тех пор, пока остаются не вакцинированные и не переболевшие.

В России за последние сутки выявили 12 505 новых случаев коронавируса. Из них 5853 случая в Москве — это максимум с 14 января.

Ранее главный врач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, что COVID-19 за последние полтора года мутировал, поэтому сейчас у врачей возникают сложности с его лечением.

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