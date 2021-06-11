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Индийский штамм COVID-19 начал стремительно распространяться в Великобритании

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Мэтт Хэнкок
Мэтт Хэнкок
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Подавляющее большинство новых случаев COVID-19 в Великобритании составляют заражения индийским штаммом, известным как «дельта-вариант». Как сообщает The Telegraph со ссылкой на главу британского британского Минздрава Мэтта Хэнкока, доля новой разновидности коронавируса достигла 91 процента среди заболевших.

Как отмечает издание, показатели заболеваемости COVID-19 резко возросли во всех регионах Англии и особенно — на северо-западе страны. В то же время пока количество госпитализаций в целом невысокое.

Ранее Хэнкок высказывал опасения, что индийский штамм коронавируса может повлиять на темпы снятия ограничений в Великобритании. По его словам, британские эксперты будут работать с американскими коллегами над активизацией усилий по борьбе с пандемиями. В ведомстве также выразили надежду, что данное сотрудничество поспособствует созданию системы раннего предупреждения и выявления заболеваний в будущем.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предрекла распространение более заразного штамма коронавируса в Европе. Разновидность штамма B.1.617 была зафиксирована по меньшей мере в 53 странах. Считается, что «дельта-вариант» на 40-60 процентов заразнее классического коронавируса.

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