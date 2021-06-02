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В ВОЗ рассказали о вызывающих опасения штаммах коронавируса

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Мария Ван Керкхове
Мария Ван Керкхове
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о разновидностях COVID-19, вызывающих наибольшие опасения. Об этом рассказала руководитель подразделения по новым болезням и зоонозу в ВОЗ Мария Ван Керкхове на пресс-конференции.

По ее словам, в общей сложности существует четыре варианта, которые вызывают особую обеспокоенность. В то же время Мария Ван Керкхове отметила, что соблюдение социальной дистанции, своевременная диагностика, терапия и вакцины помогают предотвратить распространение инфекций.

В своем докладе Ван Керкхове уделила особое внимание разновидности COVID-19, обнаруженной во Вьетнаме — штамму В-1617.2. По ее словам, данная мутация коронавируса легче распространяется среди людей. При этом руководитель подразделения ВОЗ подчеркнула, что организация была готова к тому, что коронавирус может эволюционировать. Она призвала страны не терять бдительность и поблагодарила всех за эпидемиологический надзор.

Ранее в ВОЗ допустили распространение индийского штамма коронавируса в десятках стран. Распространение штамма B.1.617 было официально подтверждено по меньшей мере в 53 странах.


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