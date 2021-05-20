В России подтвердили случаи заражения индийским штаммом коронавируса

В России были выявлены случаи заражения индийским штаммом коронавируса. Это в эфире телеканала «Россия 1» подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Она уточнила, что из существующих штаммов один, имеющий «очень значимые мутации», в страну не проник и распространения его нет. Всего же, по словам Поповой, в России зафиксировано более десяти случаев инфицирования индийским штаммом.

Чиновница отметила, что ситуация с COVID-19 в России сегодня остается стабильной. В частности, объявление нерабочих дней между майскими праздниками помогло не допустить роста распространения инфекции.

Ранее стало известно, что в России между майскими праздниками выявили более 400 случаев британского штамма COVID-19. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов добавил, что за тот же срок в стране выявили 33 южноафриканских штамма. Он указал, что набирает значение северо-западная мутация, за ней оперативно наблюдают.

11 мая ВОЗ повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии. Эксперты признали, что он стал вызывать беспокойство на глобальном уровне. Это означает, что индийский штамм оказался подобен вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к вакцинам и лечению. Причина этого заключается в том, что мутировавшая инфекция распространяется значительно быстрее исходного штамма SARS-CoV-2.