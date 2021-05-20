В России выявили более 400 случаев британского штамма COVID-19

В России между майскими праздниками выявили более 400 случаев британского штамма COVID-19. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, его цитирует РИА Новости.

Горелов добавил, что за тот же срок в стране выявили 33 южноафриканских штамма. Он указал, что набирает значение северо-западная мутация, за ней оперативно наблюдают.

В апреле профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, биолог Анча Баранова рассказала, что в мире существует четыре основные мутации коронавируса — британский, южноафриканский, бразильский и индийский штаммы.

По ее словам, британский вариант быстрее распространяется, южноафриканский связан с повышенной опасностью повторного заражения, бразильский еще не описан до конца, но уже «выглядит страшненько», а индийский включает в себя пять-шесть мутаций, две из которых особо «злобные».