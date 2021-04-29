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Вирусолог оценил защиту российских вакцин от индийского штамма коронавируса

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Фото: Николай Хижняк / «Коммерсантъ»

Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса защищают от индийского штамма. Об этом заявил профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Его слова приводит RT.

«Пока во всех нашумевших штаммах, британский, южноафриканский, бразильский, в их белке шипа не были зарегистрированы мутации, позволявшие бы вирусу уйти от иммунного ответа», — отметил специалист. По его словам, белок шипа вируса должен очень сильно измениться, чтобы не дать вакцине защитить организм.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что один носитель обычного штамма коронавируса в среднем заражает четырех человек. Мутировавшие варианты вируса более заразны, инфицированный может распространить инфекцию в сумме до 23 человек.

В 48 российских регионах выявлен британский штамм коронавируса, в 11 — южноафриканский, еще в 22 — штаммы с отдельными мутациями, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

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