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Роспотребнадзор сравнил заразность обычного и мутировавшего коронавируса

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Один носитель обычного штамма коронавируса в среднем заражает четырех человек. Мутировавшие варианты вируса более заразны, инфицированный может распространить инфекцию в сумме до 23 человек. Такие сравнительные данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Она уточнила, что большой становится работа всего с четырьмя контактировавшими, в то время как новые мутации увеличивают эти цифры.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в 48 российских регионах выявлен британский штамм коронавируса, в 11 — южноафриканский, еще в 22 — штаммы с отдельными мутациями.

В Роспотребнадзоре отмечали, что пока в России нет индийского варианта вируса, который имеет двойную мутацию в S-белке.

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