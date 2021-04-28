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Названо неожиданное проявление коронавируса

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Фото: DPA / Globallookpress.com

Легкие при коронавирусе могут быть поражены даже при нормальной сатурации. Такое неожиданное проявление COVID-19 назвал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, даже при нормальной сатурации компьютерная томография может показать 40-50 процентов поражения легких. «Поскольку зачастую клинические признаки могут быть у человека не очень выраженными, даже с нормальной сатурацией на КТ мы иногда видели картину поражения 40-50 процентов легких», — рассказал Плавунов. Он пояснил, что по данным КТ принимается окончательное решение о дальнейшем лечении пациента.

Ранее ассистент кафедры гастроэнтерологии СЗГМУ имени Мечникова Юлия Коковина рассказала, что во время второй волны коронавируса стали чаще встречаться проявления «желудочного ковида». Они похожи на те, что возникают при язвенной болезни — ночные боли, часто в виде схваток. При этом они могут возникать и после еды, и спонтанно. Локализуются над пупком.

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