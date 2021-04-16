Российский врач описал поражение организма «желудочным ковидом»

При поражении организма «желудочным ковидом» у человека могут возникать разные боли, в том числе похожие на атаку панкреатита. Об этом «Ленте.ру» рассказал российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Я бы взял в кавычки само слово "желудочный". Сказать точно, что это язвенные боли, как бывают при язве желудка или двенадцатиперстной кишки, сложно. Некоторые врачи считают, что это больше похоже на атаку острого панкреатита», — описал он симптомы.

По словам Болибока, такие боли хорошо купируются спазмалитиками в сочетании с анальгетиками. Требуется достаточно длительный курс диеты, чтобы не провоцировать боли, указал он.

Ранее ассистент кафедры гастроэнтерологии СЗГМУ имени Мечникова Юлия Коковина перечислила россиянам симптомы «желудочного ковида». По ее словам, они похожи на те, что возникают при язвенной болезни, и проявляются в форме ночной боли, часто в виде схваток. При этом они могут возникать и после еды, и спонтанно, локализуются над пупком. Также может возникать послабление стула без слизи и крови.

Среди других симптомов указаны рефлюксы — кислотно-желчные выбросы в пищевод, а также усиление изжоги и газообразование. Коковина уточнила, что многие медики не придают значение таким симптомам, потому что у коронавируса другие «классические» проявления — температура, кашель и одышка.