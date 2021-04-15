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Врач рассказал о «хроническом» COVID-19 у россиянки с 18 мутациями вируса

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал хроническим COVID-19 у россиянки, в организме которой появилось 18 мутаций вируса. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал заявление академика РАН Александра Чучалина о том, что коронавирусная инфекция может становиться хронической.

«Есть другая форма — когда вирус в организм попал, никуда не уходит и так там и живет. У нас в литературе такой случай был описан группой ученых в январе 2021-го — женщина очень долго лечилась от COVID-19, и в течение четырех месяцев, пока за ней наблюдали, у нее было обнаружено 18 мутаций коронавируса», — сказал врач.

Болибок пояснил, что у женщины была лимфома и она получала противоопухолевое лечение, которое сильно подавляет иммунную систему. Ее организм не сопротивлялся, и «вирус чувствовал себя вольготно».

«Это истинная хроническая форма инфекции», — заключил Болибок.

О развитии 18 мутаций коронавируса у россиянки стало известно в январе 2021 года. У 47-летней женщины была злокачественная лимфома. Коронавирусом она заразилась в апреле 2020 года в больнице при прохождении курса химиотерапии. Вплоть до 9 сентября взятые у нее анализы показывали положительный результат на инфекцию. Расшифровка генома из мазков показала, что две из мутаций были идентичны тем, что нашли у норок в Дании. Один из таких штаммов находили у пациента с ослабленным иммунитетом, которого лечили плазмой с антителами.

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