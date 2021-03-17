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Российский иммунолог назвал важные симптомы сниженного иммунитета

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Фото: Unsplash

Российский врач-иммунолог Владимир Болибок назвал важные симптомы, указывающие на сниженный иммунитет. Об этом сообщает издание iReactor.

По словам Болибока, стоит насторожиться, если одно и то же заболевание возвращается с короткой периодичностью.

Он добавил, что появление какого-либо хронического заболевания также может указывать на проблемы с иммунитетом. В качестве примера Болибок привел герпес и молочницу.

«Есть такое правило: воспалительное заболевание в двух и более системах — это иммунодефицит. Например, хронический фарингит (воспаление горла) и хронический цистит (воспаление мочевого пузыря)», — сказал специалист.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев назвал эффективные способы укрепить иммунитет в межсезонье. По его словам, надо убедиться, что у человека нет дефицита витамина D, но помнить, что его избыток не принесет пользы. Кроме того, для укрепления организма надо чаще бывать на солнце, высыпаться, полноценно питаться и заниматься спортом.

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