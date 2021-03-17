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Врач назвал эффективные способы укрепить иммунитет

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев назвал эффективные способы укрепить иммунитет в межсезонье в беседе с радио Sputnik.

По его словам, для начала нужно убедиться, что организм не страдает от дефицита витамина D. При этом следует помнить, что избыток этого витамина пользы не принесет.

Также не стоит рассчитывать на то, что ситуацию можно поправить с помощью иммуномодуляторов или иммуностимуляторов. «Бывают иммуномодуляторы, которые действительно применяются эффективно, но их применяют при серьезных заболеваниях, вызванных какими-то грозными вещами, которые дают настоящий иммунодефицит. В частности, сюда относятся гепатит, ВИЧ», — сказал специалист.

Хухрев добавил, что для укрепления иммунитета нужно как можно больше бывать на солнце, высыпаться, полноценно питаться и заниматься спортом.

Ранее сообщалось, что укрепить иммунитет можно при помощи сна. Способы сделать это назвал российский врач-сомнолог, терапевт, заведующий отделением сомнологии ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников. По его словам, важно, чтобы отход ко сну и время пробуждения не сильно колебались в течение недели. График также важно соблюдать и в выходные, но можно проснуться на час позже обычного.

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