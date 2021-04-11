Врач перечислил методы лечения аллергии

Основной метод лечения аллергии — это полное исключение аллергена из внешней среды пациента. Если такой возможности нет, существуют и другие способы избавления от болезни. Их в беседе с RT перечислил врач-аллерголог Владимир Болибок.

Он отметил, что лучше всего при сезонной аллергии на цветение уезжать на время в другую климатическую зону. «Можно уехать либо на север, в тундру, либо на юг: обычно рекомендуем Южный берег Крыма или побережье Северного Кавказа», — уточнил Болибок, добавив,.

По словам врача, если долго не контактировать с раздражителем, то аллергия сама по себе проходит. Такой метод работает не только с цветением, но и с аллергией на животных или еду.

Другим методом лечения служит аллерген-специфическая иммунотерапия, однако этот способ подойдет не всех пациентам. «Мы, аллергологи, проводим вакцинацию специальными аллерговакцинами для того, чтобы создать у пациента-аллергика иммунитет против тех аллергенов, которые его раздражают», — пояснил он, добавив, что на данный момент вакцины существуют в основном от респираторных аллергенов.

Если все перечисленные методы не помогают, Болибок указал на существование обширного перечня лекарств, которые позволяют вывести аллергика в стойкую ремиссию.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации в период сезонных аллергий. По словам специалистов, чтобы свести к минимуму контакты с пыльцой, нужно ежедневно проводить влажную уборку, держать окна закрытыми и принимать душ после возвращения домой.