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Роспотребнадзор назвал рекомендации в период сезонной аллергии

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Фото: Екатерина Мартынова / РИА Новости

Людям с аллергией, обострение которой приходится на весну, необходимо знать о важных рекомендациях в этот период. Об этом сообщает Роспотребнадзор, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркивают, что нужно в первую очередь свести к минимуму любую возможность контакта с пыльцой, для этого стоит ежедневно проводить влажную уборку, держать окна закрытыми и принимать душ после возвращения домой.

Наиболее радикальным способом избежать обострения является смена климатической зоны в период обострения аллергии. Также при подозрении на заболевание (поллиноз) нужно незамедлительно обращаться к врачу.

В Роспотребнадзоре также добавили, что поллиноз — заболевание, которое характеризуется аллергической реакцией на пыльцу. Среди его основных признаков — насморк, заложенность носа, приступы чихания, отечность.

Ранее глава ведомства Анна Попова предупредила о подъеме заболеваемости коронавирусом к осени. Назвав предварительные сроки ухудшения эпидемиологической ситуации, глава ведомства призвала задуматься о вакцинации.

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