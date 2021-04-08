Глава Роспотребнадзора предупредила о возможном подъеме заболеваемости COVID-19

В России к осени возможен подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила в эфире радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит РИА Новости.

Назвав предварительные сроки ухудшения эпидемиологической ситуации, глава ведомства призвала задуматься о вакцинации. «К осени будет подъем, но не надо ждать осени, надо прививаться сегодня», — подчеркнула она.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали шесть регионов с превышением заболеваемости COVID-19. Уточнялось, что речь идет о Псковской, Мурманской, Тамбовской, Воронежской областях, а также Карелии и Калмыкии. В ведомстве предупредили, что в указанных субъектах показатели выше среднероссийских.