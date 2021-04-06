Россиян предупредили об опасности поездок в Турцию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила российских туристов об увеличении числа инфицированных COVID-19 в Турции и опасности поездок в страну. Об этом пишет Tourdom.ru.

Как уточнила спикер, в республике выявлено уже несколько десятков случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Кроме того, в 81 провинции были обнаружены британский и бразильский штаммы.

«В Турции зафиксировано резкое осложнение ситуации. С середины марта там отмечен рост числа зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции более чем на 40 процентов, то есть достаточно интенсивный, взрывной рост», — заявила Попова.

Отмечается, что больше всего штаммов коронавируса в разное время было завезено на территорию России именно из Турции. В настоящее время россияне могут въезжать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что в Турции вновь ужесточили ограничения из-за COVID-19. Комендантский час по выходным дням снова ввели в 58 провинциях, а кафе и рестораны смогут продолжать работу с заполняемостью не более 50 процентов посетителей.