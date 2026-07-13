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12:33, 13 июля 2026Россия

ВСУ выпустили в сторону России почти 1000 беспилотников

Минобороны: Системы ПВО за сутки сбили 926 беспилотников ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили в сторону России почти 1000 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 926 беспилотников, а также 12 управляемых авиационных бомб.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что системы ПВО в ночь на 13 июля сбили 342 украинских беспилотника над регионами России. Под ударом оказались территории 15 регионов — Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея.

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