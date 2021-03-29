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В Турции вновь ужесточили ограничения из-за COVID-19

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Фото: Pixabay

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в стране вновь ужесточат комендантский час из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

Ограничения по выходным дням вновь вводятся в 58 провинциях, где проживает более 80 процентов населения страны. Существующий комендантский час с 21:00 до 5:00 в будние сохраняется по всей стране.

В зону высокого риска входят Стамбул, Анкара, Анталья, Измир и большинство других провинций Турции. В зоне низкого и среднего риска находятся несколько провинций на юго-востоке страны.

Лидер страны добавил, что кафе и рестораны смогут продолжать работу с заполняемостью не более 50 процентов посетителей. Во время действия комендантского часа они смогут работать только навынос.

В субботу, 27 марта, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составило 30 021, это максимальный показатель заболевших с начала декабря.

Ранее в марте в Турции назвали два условия, при которых некоторые жесткие требования для въезжающих в Турцию туристов, в частности обязательный тест на коронавирус, могут быть отменены. Так, власти готовы ослабить действующие ограничения после 15 апреля в случае, если в стране будет наблюдаться положительная динамика по COVID-19.

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