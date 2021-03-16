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В Турции назвали два условия отмены жестких требований для туристов на въезде

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Фото: Murad Sezer / Reuters

В Турции назвали два условия, при которых некоторые жесткие требования для въезжающих в Турцию туристов, в частности обязательный тест на коронавирус, могут быть отменены. Об этом в эфире телеканала «Би-би-си One» заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, власти готовы ослабить действующие ограничения после 15 апреля в случае, если в стране будет наблюдаться положительная динамика по COVID-19, а именно устойчивое снижение количества регистрируемых случаев заболевания.

«Если мы увидим снижение числа случаев, то мы применим нашу прошлогоднюю практику: перестанем запрашивать справки с отрицательным ПЦР-тестом у иностранцев», — заметил Эрсой.

Министр добавил, что вторым условием снятия требований является массовость и динамика процесса вакцинации в тех странах, откуда будут приезжать путешественники. Он также напомнил, что в Турции уже вакцинировано более 11 миллионов человек, а к концу апреля, согласно планам, привиты должны быть уже 50–60 миллионов местных жителей.

Всем приезжающим в Турцию иностранцам с 15 марта будет необходимо заполнить электронную анкету для получения «кода здоровья» (HES code), содержащего информацию о месте нахождения и истории перемещений человека. Согласно пояснениям, код необходим для того, чтобы у властей была возможность связаться с отдыхающими на случай, если выяснится, что они контактировали с зараженными коронавирусом во время поездки.


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