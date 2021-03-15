В Турции изменились правила въезда для туристов

Всем приезжающим в Турцию иностранцам с 15 марта будет необходимо заполнить электронную анкету для получения «кода здоровья» (HES code), содержащего информацию о месте нахождения и истории перемещений человека. Об изменениях правил въезда корреспонденту ТАСС сообщил представитель министерства здравоохранения страны.

Как пояснил спикер, пассажирам придется заполнять документ на сайте не более чем за 72 часа до въезда в Турцию, после чего всем туристам автоматически присвоят код.

Путешественникам нужно будет предъявить заполненную форму в распечатанном или электронном виде при регистрации на рейс. Кроме того, анкета может быть проверена на границе Турции.

Согласно пояснениям представителей ведомства, HES-код необходим для того, чтобы у властей была возможность связаться с отдыхающими на случай, если выяснится, что они контактировали с зараженными коронавирусом во время поездки.

Как уточняет ТАСС, сейчас HES-кодом пользуются те, кто постоянно проживает на территории Турции. Его необходимо показывать при посещении некоторых государственных учреждений и торговых центров. Вдобавок с 15 марта администрация Стамбула обязала жителей предоставлять этот код в хаммамах, свадебных салонах, кафе, парикмахерских, спа-салонах и фитнес-центрах.

Ранее российская авиакомпания Royal Flight со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции объявила об изменении с 15 марта правил въезда в страну. Так, Минздрав Турции обязал всех туристов заполнять новую анкету за 72 часа до прилета в страну.