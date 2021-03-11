Стало известно об изменении правил въезда в Турцию

Российская авиакомпания Royal Flight со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции объявила об изменении с 15 марта правил въезда в страну. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как стало известно перевозчику, Минздрав Турции обязал всех туристов заполнять новую анкету за 72 часа до прилета в страну. В аэропорту пассажиры могут предъявить документ в распечатанном виде или сохранить его в электронном формате на свой телефон или планшет.

Также отмечается, что официальных заявлений об изменении правил въезда в Турцию от других авиаперевозчиков или национальных СМИ пока не было. Тем не менее в авиакомпании Royal Flight заявили, что пассажирам, не имеющим при себе данной анкеты, будет отказано в обслуживании.

10 марта сообщалось о датах массовых заездов россиян в Турцию в 2021 году. Первым пиковым периодом для туристов станут майские праздники.