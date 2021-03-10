Россияне одновременно устремились в самые дорогие и самые дешевые отели Турции

Российские туристы устремились скупать туры в Турцию по акциям раннего бронирования. Об этом «Интерфаксу» сообщили эксперты туротрасли.

В частности, наибольшим спросом среди путешественников пользуются одновременно самые дорогие и самые дешевые гостиницы. При этом ситуация с ценами на размещение там различается от отеля к отелю: в ряде объектов размещения они не менялись либо выросли незначительно, некоторые же подняли цены на 25–30 процентов.

«За люкс-сегмент мы в общем-то спокойны. Больше волнений вызывает средний сегмент», — заметил учредитель турагентства «Флагман-Тревел» Юрий Гриценко. По его словам, такое явление связано с тем, что большинство отдыхающих, обеспечивающих турпоток в данной категории, ждет отмены требования предъявлять результаты ПЦР-теста на въезде в страну.

При этом в целом акции раннего бронирования пока не пользуются активным спросом — всплеск продаж ожидается ближе к началу мая. Предполагается, что многие туристы в настоящее время «не уверены в завтрашнем дне» и предпочитают покупать туры ближе к предполагаемой дате поездки.

10 марта эксперты туристической отрасли заявили, что первым пиковым периодом, когда российские туристы массово заедут в Турцию в 2021 году, станут майские праздники. В частности, директор по маркетингу и продажам сети отелей Papillon Нида Кираз считает, что после указанного периода, 1–3 мая и 8–10 мая, объем бронирований будет двигаться по нарастающей.