Определены даты массового заезда россиян в Турцию в 2021 году

Первым пиковым периодом, когда российские туристы массово заедут в Турцию в 2021 году, станут майские праздники. Такие даты определили опрошенные порталом Ассоциации туроператоров России эксперты туристической отрасли.

В частности, директор по маркетингу и продажам сети отелей Papillon Нида Кираз считает, что после указанного периода, 1–3 мая и 8–10 мая, объем бронирований будет двигаться по нарастающей.

Такое явление будет связано, в том числе, с отсутствием других альтернатив на фоне пандемии коронавируса. «Турция будет лидером и в мае, и этим летом, так как Европа в нужных российскому рынку количествах в мае-июне не откроется», — заметил представитель агентства «Флагман Трэвел» Юрий Гриценко.

При этом отмечается, что бронирования на лето в настоящее время не носят массового характера — предполагается, что туристы ждут отмены требования предъявлять результаты ПЦР-теста на въезде в страну.

5 марта президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев предположил, что цены на отдых в Турции летом 2021 года в условиях пандемии коронавируса, скорее всего, расти не будут. По его словам, рост стоимости турпродукта в республике напрямую окажет влияние на турпоток.