В России спрогнозировали цены на отдых в Турции в 2021 году

Цены на отдых в Турции летом 2021 года в условиях пандемии коронавируса, скорее всего, расти не будут. Таким прогнозом с беседе с ТАСС поделился президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

По его словам, рост стоимости турпродукта в республике напрямую окажет влияние на турпоток.

«Повышение тарифов, увеличение цен по тому или иному направлению снижает число клиентов, а для страны и для бизнеса, особенно для принимающего турецкого бизнеса, очень важно, чтобы как можно больше туристов приехало к ним», — отметил Игнатьев.

Эксперт подчеркнул, что «основные деньги» в турбизнесе делаются за счет дополнительных услуг внутри страны — к примеру, специальных скидок. «Никто в здравом уме поднимать цены, тем более при сегодняшней ситуации, не будет», — заключил собеседник агентства.

20 февраля российская туристка, часто отдыхающая в Турции, заявила, что верный способ всегда получать безупречный сервис в местных отелях — быть вежливым и соблюдать определенные правила поведения. По ее словам, чтобы отдых на турецком курорте по системе «все включено» прошел благоприятно, нет необходимости давать взятки сотрудникам объектов размещения или учинять скандалы.