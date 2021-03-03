Россияне выбрали шесть стран для отдыха зимой в 2021 году

Российские туристы в зимний сезон чаще всего выбирали отдых в Турции среди всех зарубежных направлений в условиях пандемии коронавируса. Об этом агентству «Москва» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В числе шести стран, пользовавшихся наибольшим спросом среди путешественников в конце 2020-го и начале 2021 года, также оказались Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивская Республика, Куба и Сербия.

При этом турпоток на Мальдивы увеличился более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как на Кубе число отечественных отдыхающих увеличилось не так заметно из-за более жестких правил въезда в страну.

2 марта сообщалось, что отдых по большинству курортных направлений, доступных для российских туристов в настоящее время, повально подорожал. К примеру, по информации экспертов, цены на поездки в Объединенные Арабские Эмираты возросли вдвое по сравнению с прошлой зимой — на данный момент отдыхающие платят в среднем 161 тысячу рублей за тур на двоих.