Россияне повально устремились в пять городов за границей весной

Российские туристы повально устремились посетить пять городов за границей весной и забронировали билеты по этим направлениям. Об этом стало известно из результатов исследования туристического сервиса Biletix, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным экспертов, самыми популярными направлениями за рубежом среди россиян оказались Стамбул, Ереван и Анталия. Также в список попал еще один турецкий город Даламан и курорт Кипра Ларнака.

Тем не менее, в 2021 году доля бронирований авиабилетов за границу упала по сравнению с предыдущим на 20 процентов. Россияне больше предпочитают отдыхать на отечественных курортах — на это решение во многом повлияла сложная эпидемиологическая обстановка и закрытые границы со многими государствами.

Ранее в марте по результатам опроса стало известно, что россияне во время заграничных путешествий они склонны оставлять обслуживающему персоналу больше чаевых, чем дома. Согласно данным аналитиков, в особой щедрости во время отпуска признались 36 процентов респондентов.