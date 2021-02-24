Россияне массово захотели улететь из страны по пяти направлениям

Российские туристы массово признались в желании улететь из страны в отпуск по пяти популярным направлениям. Об этом говорится в результатах опроса сервиса для планирования поездок «Яндекс.Путешествия», которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно опросу, около 60 процентов россиян рассчитывают на открытие международных границ в этом году. Самой желанной страной для путешествий оказалась Турция, за ней следуют Таиланд, Италия, Испания и Египет.

При этом 68 процентов опрошенных заявили, что открытие границ повлияет на выбор страны для их отпуска, а только лишь 20 процентов респондентов ответили, что в любом случае предпочтут отдыхать в России. 45 процентов российских туристов собираются поехать за границу, если в мире улучшится ситуация с пандемией коронавируса, 9 процентов выберут иностранное направление в любом случае.

Также, по результатам опроса, 35,5 процента респондентов считают, что новость об открытии границ существенно не повлияет на поведение туристов, 27 процентов ожидают, что первое время путешественники будут остерегаться зарубежных поездок. На рост внутреннего туризма надеются 22 процента опрошенных, еще 12 процентов рассчитывают на популярность автопутешествий по стране.

Раннее в феврале сообщалось о лучших направлениях для путешествий в 2021 году. По результатам исследования портала European Best Destinations, больше всего туристов мечтают отправиться в Брагу (Португалия). На втором месте по популярности оказался Рим, столица Италии, на третьем — хорватский город Цацват.