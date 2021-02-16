Россияне устремятся в три города на 8 марта

Российские туристы начали планировать, куда отправиться на Международный женский день 8 Марта, и выбрали основные направления для путешествий. О том, в какие города устремятся отдыхающие, говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным сервиса, большинство туристов отдало предпочтение Сочи. На это направление куплено 17 процентов билетов туда-обратно, что в 1,8 раза больше, чем год назад. Средняя стоимость перелета на одного человека составит около 11 тысяч рублей.

Следом идет столица России — Москва. Как отмечают специалисты, сюда готовы отправиться 15 процентов путешественников. По сравнению с прошлым годом спрос вырос в 1,5 раза, а поездка обойдется примерно в 7,7 тысячи рублей. На третьем месте — Санкт-Петербург: 9 процентов опрошенных полетят отдыхать в этот город. Стоимость билетов обойдется в 6,9 тысячи рублей на человека.

Опрос также показал, что россияне стали больше интересоваться южными направлениями, — запросы на бронирования выросли в два-три раза. Так, популярнее стал Симферополь (около 9,8 тысячи рублей за билет туда-обратно), Минеральные Воды (примерно 10,3 тысячи рублей) и Краснодар (от 6,8 тысячи рублей).

Не менее популярными городами оказались Калининград (7,5 тысячи рублей), Казань (5,2 тысячи рублей), Иркутск (17,5 тысячи рублей). Спрос на турецкий Стамбул также оказался высоким.

9 февраля сообщалось о самых популярных среди россиян направлениях в преддверии Дня всех влюбленных. Больше всего билетов было куплено в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.