Россияне массово скупили билеты на поезда за границу по одному направлению

Российские туристы массово скупили билеты на поезда в Белоруссию после объявления о возобновлении железнодорожного сообщения между странами с 8 февраля. О выросшем интересе путешественников к одной зарубежной стране сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно информации аналитиков, девять из десяти билетов на поезда из России за рубеж были приобретены по направлению Москва — Минск. При этом средняя стоимость поездки составила 4,7 тысячи рублей в одну сторону, что на 34 процента больше, чем в аналогичное время в прошлом году.

На втором месте по популярности среди железнодорожных маршрутов оказался путь из Смоленска в Минск. Средний чек по этому направлению поднялся в два раза по сравнению с 2020 годом и составил 2,7 тысячи рублей в одну сторону.

Также, отметили эксперты, россияне заинтересовались билетами из Адлера в Сухум — их стоимость выросла на 30 процентов и составила 839 рублей.

Движение поездов между Россией и Белоруссией возобновлено с 8 февраля после долгого перерыва из-за ситуации с коронавирусом. Первый рейс из Москвы с остановкой в Минске отправился в 19:53 с Белорусского вокзала. Из Минска в Москву в 22:10 отправился состав Белорусской железной дороги.

4 февраля ОАО «РЖД» открыло продажу билетов на пассажирские поезда между Россией и Белоруссией. О поэтапном восстановления транспортного сообщения Россия и Белоруссия договорились в начале сентября прошлого года. Железнодорожное сообщение между российскими и белорусскими городами было приостановлено в марте 2020-го на фоне распространения коронавирусной инфекции.