Россия и Белоруссия договорились о возобновлении транспортного сообщения

Россия договорилась с Белоруссией о поэтапном восстановления транспортного сообщения между государствами после введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Решение было принято в ходе переговоров-эпидемиологических служб, которые прошли в Москве. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что представители двух стран подписали протокол, согласно которому они должны придумать план действий для последовательного возобновления транспортных перевозок.

В Министерстве транспорта также отметили, что государства уже обсудили в ходе переговоров дальнейшие возможные шаги для запуска авиасообщения.

Ранее вопрос запуска рейсов между Россией и Белоруссией был отложен до 31 августа на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

10 августа стало известно, что пункты пропуска на границе России и Белоруссии продолжают работу в штатном режиме. КПП в Смоленской и Брянской областях «не вводили никаких ограничений» на фоне протестов в республике. Существенных очередей на пунктах пропуска также не наблюдалось.

Белоруссия усилила меры безопасности на границе с Россией 31 июля. За два дня до этого на территории страны были задержаны 33 россиянина, которых считают наемниками из частной военной компании Вагнера. Открыто уголовное дело по статье о подготовке террористического акта. Бойцы дают показания белорусским правоохранителям, заявили в Совете безопасности.