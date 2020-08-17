В Белоруссии приняли решение о рейсах в Россию на фоне массовых протестов

В Белоруссии на фоне массовых протестов, которые начались после выборов президента, приняли решение о дате восстановления авиасообщения с Россией — авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов во все российские города до конца августа. Такую информацию публикует БЕЛТА со ссылкой на перевозчика.

Согласно данным компании, возобновление вылетов в Россию откладывается до 31 августа, при этом рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород приостановлены до 24 октября.

Кроме того, отмечается в сообщении перевозчика, продлена и приостановка рейсов в Ригу — также до 31 августа.

Ранее запуск рейсов между Россией и Белоруссией был отложен до 21 августа на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

10 августа стало известно, что пункты пропуска на границе России и Белоруссии продолжают работу в штатном режиме. КПП в Смоленской и Брянской областях «не вводили никаких ограничений» на фоне протестов в республике. Существенных очередей на пунктах пропуска также не наблюдается.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах главы государства, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно последним данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — около десяти процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.