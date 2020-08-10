Стало известно о ситуации на границе России и Белоруссии на фоне протестов

Пункты пропуска на границе России и Белоруссии продолжают работу в штатном режиме. О ситуации на контрольно-пропускных пунктах ТАСС сообщили в пресс-службах региональных пограничных управлений ФСБ России.

Как отметили собеседники агентства, КПП в Смоленской и Брянской областях «не вводили никаких ограничений» на фоне массовых протестов в республике.

«Обстановка спокойная, пункты пропуска работают в штатном режиме», — рассказал сотрудник погрануправления по Брянской области, отметив, что на границе все еще действует ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Существенных очередей на пунктах пропуска, по его словам, также не наблюдается.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых был 9 августа. Согласно последним данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — около десяти процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.

По состоянию на утро 10 августа по всей Белоруссии было задержано 213 человек. Большинство из них — в Минске. 70 человек задержали непосредственно на акции протеста, еще 40 — это наблюдатели, задержанные на участках.

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